Haigerloch Lieder und Gedanken zum Advent

Die stellvertretende Ortsvorsteherin Regine Henne überbrachte die Grüße der Stadt- und Ortschaftsverwaltung und überreichte dem Seniorenwerk ein Geldgeschenk. Außerdem trug sie das Weihnachtsgedicht "Der Traum der drei Bäume" vor. D Danach folgte das Gedicht "Stern der Weihnacht", vorgetragen von Josefa Bieger. Viele weihnachtliche Lieder, unter der Begleitung von Bernd Liener am Klavier, wurden gemeinsam gesungen. Auf besonderen Wunsch stimmte man das in Owingen beliebte Lied "Schlaf wohl" mit allen Strophen an. Mit einem guten Essen klang der besinnliche und unterhaltsame Adventsnachmittag aus.