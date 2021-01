Haigerloch Lichter weg- und bunte Bändel dranmontiert

Haigerloch-Bad Imnau. Jetzt wird’s doch noch ein bisschen närrisch in "Wasserkopfhausen": Mit Hilfe einer mobilen Hebebühne haben Mitglieder des Narrenvereins Bad Imnau am vergangenen Samstag trotz frostiger Temperaturen kurzerhand vom Christbaum auf dem Dorfplatz die Lichter abmontiert, die unteren Äste bis zur Baumkrone gestutzt und bunte Narrenbändel an dem Baum aufgehängt.