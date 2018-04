Haigerloch Lehrer in einer völlig anderen Welt

Bevor sich die Gruppe in die Tiefe wagte, bekam sie zuerst eine Reihe interessanter Erklärungen und Informationen. Zum Beispiel, dass die heutigen Salzvorkommen vor etwa 250 Millionen Jahren entstanden sind.

In Stetten wird seit 1854 Steinsalz gefördert. Die Salzschicht liegt in einer Tiefe von 80 bis 130 Metern unter dem Boden und hat eine Mächtigkeit von bis zu zehn Metern. Der Reinheitsgehalt des Salzes beträgt zwischen 90 und 95 Prozent. Es wird in der Industrie- und als Streusalz verwendet.

Nachdem jeder der Gäste mit Staubmantel, Sicherheitsweste, Helm und Sauerstoffselbstretter ausgerüstet war, ging es im offenen Gefährt über die kilometerlangen Fahrwege unter Tage zur Begutachtung des Salzabbaus. Ihn bewerkstelligen 70 Beschäftigte mit Hilfe von über 90 Maschinen.