Haigerloch-Stetten. Am Montagmorgen haben sich laut Polizei auf der B 463 in Höhe der Stettener Saline zwei Sattelzüge gestreift. Gegen 7.15 Uhr kam ein in Richtung Autobahn fahrender Sattelzug in der Kurve bei der Saline zu weit nach links. Ein ihm entgegenkommende Sattelzug konnte nicht ausweichen. Im Vorbeifahren streiften sich die Außenspiegel der beiden Lastwagen. Der Unfallverursacher fuhr weiter, während am anderen Lastwagen ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro entstand. Der Polizeiposten Haigerloch ermittelt nun wegen Unfallflucht.