Haigerloch Kupferdiebe schlagen immer wieder zu

Vermutlich über das vergangene Wochenende haben sie laut Polizei in beiden Orten Dachrinnen und Fallrohre im Wert von zirka 2500 Euro abmontiert. Zwischen Samstag und Montag bauten die Täter am Sportheim des SV Bittelbronn ein Fallrohr ab, am angrenzenden Bürgerhaus fehlen seither zwei Fallrohre und die Dachrinnen.

An einem Firmengebäude in der Stettener Salinenstraße klauten die Kupferdiebe etwa 30 Meter Rinne und ein Fallrohr. Die Polizei hat zwar noch keinen konkreten Verdacht, geht aber von einem Zusammenhang mit vorangegangenen Kupferdiebstählen in der Region aus.

Ende September waren in Weildorf an einer Waldhütte und an einem Geräteschuppen des Sportvereins Kupferrinnen gestohlen worden. Eine besonders dreiste Tat verübten Kupferdiebe kurz darauf auf dem Weildorfer Friedhof. Dort montierten sie das komplette Dach der Aussegungshalle ab. Der Schaden wurde damals von der Polizei auf 25.000 Euro beziffert und ist inzwischen behoben.