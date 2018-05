Haigerloch Kunterbunte Tage der Kunst und Kultur

Erstmals war nicht nur die Oberstadtstraße, der Marktplatz un die Pfluggasse Teil der TKK-Kunstmeile, sondern auch das ehemalige jüdische Wohnviertel Haag. Dort hatten sich Kunsthandwerker zu einem klienen Markt gruppiert und der Gesprächskreis Ehemalige Synagoge präsentierte einen Bücherflohmarkt. In der Galerie "Haag im Eck" stießen nicht nur die Patch-Work-Arbeiten der Haigerlocher Quilt Gruppe "Quilties", sondern auch deren Workshops auf sehr große Resonanz.

Schauplätze waren auch wieder einige leer stehende Geschäftsräume, wo Künstler ihre Werke präsentieren konnten. Im Parkdeck unter dem Bürgerhaus gab Anika Heimann aus Balingen Kurse im Sprühen mit Farbdosen. Dorthin kamen allein am Samstag 30 Teilnehmer zum Ausprobieren von Graffiti- und Spraypaint-Kunst. In der Pfleghofstraße und im Haag zierten Fahnen, gemalt von Kinder der Witthauschule, Hecken und Mauern. Bei der Ausstellung der Haigerlocher Schulen und AGs im Evangelischen Gemeindehaus setzte sich die Klasse 4b bildnerisch mit den Werken Karl Hurms auseinander. Eine Hommage an den Künstler. Weitere Bilder dort wurden von sämtlichen Haigerlocher Schulen und deren Arbeitsgruppen ausgestellt. Die etwa 60 selbst hergestellten Postkarten der Schüler waren in kurzer Zeit ausverkauft.

Die Schnittstelle zum Haag bildete die Ausstellung der Malerin Gabriele Morgenstern in der Pfleghofstraße, die sich – wie viele andere Künstler – über die gute Resonanz des Publikums freute. Dass der Brückenschlag vom Städtle ins Haag so gut gelang, darüber freute sich auch Klaus Drescher von der Galerie "Kunst am Turm" der zusammen mit Claudia Silvestri für die Auswahl der Künstler verantwortlich war.

Grandseigneur und Gründer des Rottenburger Künstlerdorfes, Herbert Schmid, war ebenfalls in Haigerloch anwesend und ganz erstaunt: "Donnerwetter, wo kommt denn das ganze Publikum her?", war er ganz baff.