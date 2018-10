Haigerloch Kraftquelle feiert mit Konzert Geburtstag

2008 gründeten Samuel und Tabea Hartmann, Matthias und Bettina Hermann sowie Kathy und Thomas Winning eine Lobpreisband. Bettina Hermann war damals die Namensgeberin und seither gibt es die "Kraftquelle". Meistens freitags lädt sie seitdem Leute dazu ein, nach einer aufreibenden Woche bei Musik und Lobpreis in der Abendmahlskirche eine Stunde lang neue Kraft und Energie aufzutanken und unbeschwert ins Wochenende zu gehen.

Im Laufe der Jahre haben verschiedene Musiker die Band begleitet, von den Gründungsmitgliedern sind heute bis auf die Hartmanns noch alle dabei. Auch hat sich Kraftquelle natürlich immer weiterentwickelt. Heute besteht die Band aus den drei Sängerinnen, Barbara Roming, Sarah Wiest und Miriam Kessler. Sie werden begleitet von Thomas Winning am Schlagzeug, Matthias Hermann an der Gitarre Jimmy Eberhardt am Bass und Thorsten Dressler am Piano.

Zum erweiterten Kreis kommen noch Markus Ehmann am Piano sowie ganz neu Eva Hermann am Cello dazu. Für die Präsentationen am Beamer sowie für die Verpflegung des Teams ist Kathy Winning zuständig und im Hintergrund hilft auch immer wieder Bettina Hermann mit.