Haigerloch Kräftiges Stühlerücken im Vorstand

Über 70 Personen konnte Vorsitzender Daniel Schneider im Stettener Sportheim zur Hauptversammlung begrüßen. Die Hexen hätten sich laut ihm in den vergangenen Jahre zu einem etablierten Verein entwickelt. Aus anfänglich 19 Schaiblin-Hexen seien inzwischen 133 Aktive und fünf Passive geworden, so der scheidende Vorsitzende.

Mit Stolz blickte er auch auf die Fasnet 2018 zurück. Neben lobenden Worten sprach Daniel Schneider auch negative Punkte an. Kritik übte er besonders an mangelndem Engagement in der Vereinsarbeit und am Verhalten einiger Hexen.

Schriftführer Maximilian Guth streifte kurz die abgelaufene Fasnet. Die Hexen beteiligten sich laut ihm an zahlreichen Bällen und Umzügen. Im Ort selber unterstützte man den Narrenverein Salzschlecker und den Musikverein bei deren Jubiläumsveranstaltungen.