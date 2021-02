1 Der Chef der Jugendmusikschule Hechingen Stefan Riethmüller (links) und Eyachtalschulrektor Bernd Heiner mit dem frisch unterzeichneten Kooperationsvertrag.Foto: Eyachtalschule Foto: Schwarzwälder Bote

Bläserklassen: Eyachtal- und Jugendmusikschule schließen Vertrag

Haigerloch. Die Bläserklasse an der Eyachtalschule, die einst im Jahr 2006 von Ludwig Brenner ins Leben gerufen wurde und seit 2016 in Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule Hechingen stattfindet, ist ein Erfolgsmodell. Am Freitag unterzeichneten Bernd Heiner, Rektor der Eyachtalschule, und Stefan Riethmüller, Leiter der Jugendmusikschule, eine Kooperationsvereinbarung.

Die Zusammenarbeit, darin sind sich beide einig, sei sehr unkompliziert, harmonisch und professionell – nun habe man Abläufe, Aufgabenverteilung und Kosten für die Nach- und Außenwelt in Wort und Schrift festgehalten. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Zukunftssicherung und Erhaltung der Bläserklasse.

Das Konzept umfasst jeweils eine Orchesterprobe und eine Einheit Einzel- beziehungsweise Kleingruppenunterricht, beides findet wöchentlich statt und ist in den Stundenplan der Schule integriert. Eine Teilnahme an der Bläserklasse ist an der Eyachtalschule bis zur 10. Klasse möglich, das ist landes-, wenn nicht sogar bundesweit in dieser Form einmalig.

"Wir leisten hier einen großen gesellschaftlichen Beitrag. Fast alle Kinder sind auch Mitglieder in den ortsansässigen Musikvereinen und das Musizieren beim Lernen hilft. Dies ist mittlerweile auch in etlichen Studien belegt", so Bernd Heiner.

Sowohl Neueinsteiger als auch Fortgeschrittene können ab Klasse 5 am Projekt der Bläserklasse teilnehmen. Die Anmeldung findet gemeinsam mit der Schulanmeldung statt, welche diesmal bis zum 11. März dauert. Aber auch verspätete Meldungen zur Bläserklasse werden bis September angenommen, betont der Schulleiter. Falls Eltern Fragen haben, steht das Sekretariat der Eyachtalschule für Anfragen gerne bereit.