Haigerloch Konzert der vereinseigenen Band

Los geht es am Samstag um 15 Uhr mit der Übertragung des Bundesligaspiels zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg im angrenzenden Sportheim. Gegen 18 Uhr startet der Alleinunterhalter "Ramsi" mit seinem musikalischen Programm, um 18.30 Uhr sticht Bürgermeister Heinrich Götz das Fass an. Dazu gibt es ein Wurstsalatvesper. Anschließend ehrt der Verein langjährige Mitglieder. Ab 22 Uhr legt dann "DJ C" auf.

Der Sonntag steht, wie bei vergangenen Jubiläumsfesten, wieder ganz im Zeichen der Fanclub-Band "FCB-FCB", die sich nur aus Mitgliedern des Clubs zusammensetzt. Ihr Auftritt beginnt um 10 Uhr mit dem Weißwurstfrühstück. Am Sonntag Mittag werden Schnitzel und Pommes serviert, anschließend Kaffee und Kuchen.

An beiden Tagen gibt es ein Glücksrad und Versteigerungen, der gesamte Erlös dieser Tombola geht wieder an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen.