Haigerloch Kommen, bummeln, genießen

Haigerloch. So wie schon die Premiere im vergangenen Jahr findet er auf dem Betriebsgelände des früheren Mineralbrunnenbetriebes Apollo-Quellen statt. An über 50 Ständen, zehn mehr als 2017, präsentieren Töpfer, Künstler und Kunsthandwerker von 11 bis etwa 17 Uhr ihre handgearbeiteten Sachen. Alle angebotenen Arbeiten sind in den Werkstätten der Ausstellerinnen und Aussteller entstanden.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt und die beiden Organisatorinnen des Marktes Margrit Damm und Anita Papst haben für potenzielle Marktbesucher einen ganz simplen Tipp parat: "Einfach vorbeikommen, über den Markt bummeln, genießen, schauen, verweilen und nette Leute treffen". Besucher erwartet allerhand Gefilztes, Gestricktes, Getöpfertes, Genähtes, Essbares sowie ideenreiche Dekorationen rund ums Haus. Auch Schmuck, Produkte aus Holz, Stoff, Seifen und Metall sind im Angebot zu finden.

Beim Kunsthandwerkermarkts in Bad Imnau kann man mit den Handwerkern ins Gespräch kommen, und einigen bei ihren Arbeiten zuschauen. Auch "Livekunsthandwerk" ist zu erleben: Eine Klöpplerin hat bereits die Teilnahme zugesagt.