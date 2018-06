Haigerloch Kleintransporter prallt gegen Baukran

Gegen 21.25 Uhr fuhr der junge Mann aus Richtung Industriegebiet Mahdertal kommend orteinwärts. Die Oberstadtstraße ist zur Zeit wegen eines aufgestellten Baukrans in Höhe der Realschule nicht über die ganze Breite befahrbar.

Der 23-Jährige prallte, vermutlich wegen Trunkenheit, gegen Warnbaken und Absperrgitter und krachte am Ende frontal gegen einen Stützpfeiler des Baukrans. Dabei verletzte sich der nicht angeschnallte Mann schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus Balingen. Dort wurde ihm zum Nachweis der Trunkenheit Blut abgenommen.

An dem Transporter entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro. Den Schaden an dem Baukran schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.