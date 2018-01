Haigerloch Kleider und Spielzeug

Bei der Kleiderbörse können Kleidungsstücke in den Größen 56 bis 176 angeboten werden, Spielzeug, Kinderfahrzeuge, Fahrräder, Kinderwagen, Bücher, Umstandsmoden oder auch zu verschenkende Artikel. Alles sollte aber in gutem Zustand sein. Elektronische Spielwaren sollten vor Abgabe auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft und kleine Artikel in Tüten verpackt werden. Pro Anbieter werden maximal 80 Teile angenommen.

Die Annahme der Ware ist am Freitag, 16 Februar, von 17 bis 18.30 Uhr, der Verkauf am Samstag, 17. Februar, von 13 bis 15 Uhr – Schwangere (mit Mutterpass) werden bereits ab 12.30 Uhr mit maximal einer Begleitperson eingelassen. Selbst mitgebrachte Taschen sind nicht erlaubt. Nicht verkaufte Teile können am Samstag zwischen 18.30 und 19 Uhr wieder abgeholt werden. Begrenzte Startnummern für Anbieter sind bei der Bäckerei Eger in Owingen zu deren Öffnungszeiten erhältlich (Klebeetiketten). Die Etiketten können auch selbst ausgefüllt und ausgedruckt werden. Diese gibt es unter folgender Handynummer: 0160/98 64 27 86, ebenso geht eine Anfrage per E-Mail: boerse@sv-owingen.com.

Im Börsenbistro gibt es Kaffee, Kuchen und Rote Würste. Der Börsenerlös kommt der Jugendabteilung des SV Owingen zu Gute.