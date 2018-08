Haigerloch Kirchlein ist jetzt wieder in Schuss

Haigerloch-Stetten. Wie in dem Buch "Geschichte des Oberamts Haigerloch" von Franz Xaver Hodler nachzulesen ist, wurde die Stettener Friedhofskapelle 1858 erbaut. Dies geschah deshalb, weil die Gottesäcker zu jener Zeit von den eigentlichen innerörtlichen Pfarrkirchen wegverlegt wurden.

Weil man den Leuten aber auch auf den etwas abseits gelegenen Friedhöfen die Möglichkeit zum würdigen Gedenken an die Toten geben wollte, entstanden auf diesen Friedhöfen oft kleine Kapellen.

Die Kapelle auf dem Stettener Gottesacker wurde am 24. Oktober 1858 durch Pfarrer Göggel eingeweiht. Im Jahre 1874 wurde auf das Gebäude ein Türmchen für Kosten von 64 Gulden erbaut. Pfarrer Göggel hatte das Glöcklein für den Turm für 68 Gulden 36 Kreuzer schon früher angeschafft. Nach weiteren Angaben von Franz Xaver Hodler oblagen Planung und Bauaufsicht dem damaligen fürstlich-hohenzollerischen Oberbaurat Josef Laur aus Sigmaringen. Sein Honorar für den Kapellenbau betrug 28 Gulden und für das Türmchen fünf Gulden. Die damaligen Gesamtkosten lagen bei etwa 800 Gulden. Die Glocke auf der Kirche stammt übrigens vom Biberacher Konrad Zoller, der Altar in der Kirche ist in der Kunstwerkstätte Marmon in Sigmaringen gefertigt worden.