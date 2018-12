Haigerloch Kinder führen Krippenspiel auf

Kinder der katholischen Kirchengemeinde führten schon vor ihrem Hauptauftritt an Heiligabend ihr Krippenspiel auf. Angeleitet von Anita Callies tauchte zuerst ein weiß gekleideter blonder Engel auf und führte in die Weihnachtsgeschichte ein. Die kleinen Schauspieler erzählten dann in ihren Rollen die Weihnachtsgeschichte mit Herbergssuche von Maria und Josef und der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem nach. Als Abschluss gab es noch einen Lichtertanz zum Lied "Traget in die Welt nun ein Licht".

Andrea Braitmaier hatte zu Beginn der Weihnachtsfeier im Foyer des Pflegeheims alle Bewohner, die Angehörigen, die Ehrenamtlichen und die Mitarbeiter von St. Josef begrüßt. Sie bedankte sich bei allen Organisatoren des Festes aber auch bei allen Mitarbeitern für die übers Jahr geleistete Arbeit. Annerose Wiedemann von der Aktivierung führte anschließend doch das Programm, das von Diakon Franz Haueisen mit der Geschichte "vom kleinen Engel Gwendolin" eröffnet wurde.

Während der Kaffeezeit mit Lebkuchen und Linzer Schnitten unterhielt Musiker Rolf Kohle aus Gruol mit Weihnachtsliedern. Mit einem weiteren Gedicht vom "Weggentaler Kripple" erfreute Diakon Haueisen Heimbewohner und Angehörige.