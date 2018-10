Haigerloch Potenzielle Kandidaten rechtzeitig ansprechen

Diese würden laut Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder ein paar Vereinfachungen mit sich bringen. So sei es möglich, alle Kandidaten auf lediglich einer Liste aufzuführen. Man kann aber auch am alten System mit mehreren Listen festhalten. Auch würden bisher wesentliche verwandtschaftliche Hinderungsgründe wegfallen. Binder appellierte an alle, rechtzeitig potenzielle Kandidaten anzusprechen, damit die Listen fristgerecht bis Mitte März eingereicht werden können.

Hinsichtlich der Einrichtung eines "Baumgräberfeldes" liege der Antrag laut Ortsvorsteher Binder bei der Stadtverwaltung. Es sei aber noch zu prüfen, ob man die Friedhofssatzung ändern müsse, damit ein solches Angebot gemacht werden kann. Generell fasste der Ortschaftsrat einen Vor-Ort-Termin auf dem Friedhof ins Auge, damit man entscheiden könne, wo die Rasengrabreihen fortgesetzt werden können.

Am Samstag, 27. Oktober, will der Ortschaftsrat sich um 13 oder 13.30 Uhr mit Förster Hubert Münch zu einem Rundgang treffen. Ziel ist diesmal das Naturschutzgebiet "Auf Bühlen". Dort will man sich die bisher vollzogenen Pflegemaßnahmen ansehen. Aus diesem Grund wird auch Herbert Fuchs, Vorsitzender des NABU Haigerloch mit dabei sein.