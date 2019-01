Haigerloch-Hart. Im Stadtteil Hart hat am Donnerstag ein Kamin gebrannt. Die Feuerwehren Haigerloch und Rangendingen und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Laut Polizei wurde der Kaminbrand in einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße etwa gegen 14 Uhr entdeckt. Ein anwesender Hausbewohner bemerkte beißenden Qualm und verständigte seinen Vermieter. Dieser alarmierte dann die Feuerwehr. Ursache für den Brand war nach Angaben der Polizei Glanzrußbildung im Kamin. Passiert ist weiter nichts. Es entstand kein Sachschaden. Nachdem der Kamin ausgebrannt war, wurde er vom Schornsteinfeger gereinigt.