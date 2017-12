Haigerloch Kalender für Kretschmann

Über die Erfolge der Garden berichtete Gardenleiterin Carolin Koch. Laut ihr tanzten in der vergangenen Fasnetssaion in der Bambini-Garde 17 Mädchen, die bei sieben Showtänzen und bei der Kinderfasnet im Ort an den Start gegangen seien. Die zwölf Mädels der Mini-Garde hätten bei den Preistänzen in Stetten, Hart und Rangendingen mit zwei zweiten und einem dritten Platz aufhorchen lassen und seien in Geislingen erstmals gar auf dem ersten Rang gelandet. Die Große Garde mit 20 Akteurinnen schaffte einen dritten Platz in Geislingen, einen zweiten Platz in Hart und Siege bei den Preistänzen in Rangendingen und Stetten.