Haigerloch Junge Musiker haben schon viel drauf

Haigerloch. Dabei reichte das Spektrum vom klassischen Stück bis zur Filmmelodie. Meist traten die Schülerinnen und Schüler solo oder im Duett auf oder wurden von Musiklehrern begleitet. Durch das Programm führte Bernd Holtmann, der die Schüler und ihre Lehrer vorstellte und auch kurz auf die Instrumente einging.

Den Anfang machte eine Gruppe der musikalischen Früherziehung mit Kindern aus Haigerloch, Stetten und Weildorf unter der Leitung von Kathrin Osswald, die "Das Krokodil" mitgebracht hatten. Zu den Gitarrenklängen von Osswald sangen die jüngsten Musiker und warteten mit einer lustigen Choreographie auf beziehungsweise agierten mit Klanghölzern. Beim zweiten Lied hieß das Motto "Die Affen rasen durch den Wald", hier kamen bunte Becher zum Einsatz, die wie Kokosnüsse klangen.

"There’s Nothing Holding Me Back" gab Leon Wotschal auf dem Keyboard zum Besten, hier waren als Begleitung auch Drumklänge aus dem Keyboard zu vernehmen. Kira Zacharias (Bassklarinette) aus Hechingen imponierte, begleitet von Tanja Deines auf dem Klavier, beim anspruchsvollen, facettenreichen "Andante From Concerto In B Major", ging dabei gefühlvoll vor und entlockte dem Instrument sehnsüchtige oder leicht melancholische Klänge, um beim darauf folgenden "Chincoteague" leichte und be-schwingte Töne erklingen zu lassen.