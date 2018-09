Haigerloch Jugendverein kommt

Wie Ortsvorsteher Otto Schneider am Mittwoch im Ortschaftsrat verkündete, habe das jüngste Arbeitsgruppengespräch gezeigt, dass "zwei, bis drei Erwachsene" bereit seien, im Vorstand eines Jugendvereins mitzumachen. Dieser Förderverein Jugendhaus Gruol, so der offzielle Name, soll am Dienstag, 16. Oktober, aus der Taufe gehoben werden. Zuvor wolle man sich aber nochmals zu Feinabstimmungen treffen, so der Ortvorsteher.

Auch eine Satzung ist bereits in Arbeit. Sie basiert auf der Satzung des Fördervereins Jugendhaus Bad Imnau und wurde laut Schneider auf Gruoler Bedürfnisse angepasst.