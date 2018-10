Haigerloch Jubiläumsfest mit prominenten Gästen

1868 und 1869 sind zwei bedeutendende Jahre in der Geschichte der Haigerlocher Handwerkerzunft. Das preußische Gewerbegesetz vom 8. Juli 1868 bedeutete de facto das Ende des bisherigen aus dem Mittelalter stammenden Zunftwesens. Zünfte gab es in in jenem Jahr gleich neun in Haigerloch.

Doch mit der neuen Situation wollte man sich im Städtle nicht zufrieden geben und so erfolgte 1869 die Gründung der Ehrsamen Handwerkervereinigung. Diese feiert seither alljährlich am Kirbemontag nach einen festgelegten Ritual ihren Jahrtag: Ihre Mitglieder treffen sich zunächst zu einem Gottesdienst in der Anna-Kirche, um der verstorbenen Meister zu gedenken. Danach begibt man sich in eine Gaststätte um Rückblick zu halten und eine Blick auf die Entwicklung des Handwerks zu werfen.

Im Jubiläumsjahr ist der Ablauf des Jahrtages allerdings etwas anders, denn nach dem Gottesdienst ab 9 Uhr geht es nicht gleich ins Zunftlokal, sondern zuerst ins Bürgerhaus der Stadt, wo ab etwa 10.30 Uhr eine Festversammlung mit prominenten Gästen stattfindet. Angekündigt dazu haben sich die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, Landrat Günther-Martin Pauli, der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß und der Präsident der Handwerkskammer, Harald Hermann. Begrüßt wird die illustre Gästeschar von Bürgermeister Heinrich Götz und Zunftmeister Dieter Eger.