Haigerloch Joey Kelly gibt nach Vortrag Autogramme

Sein persönliches Engagement trug oft mit dazu bei, ansehnliche Beträge für karitative Zwecke zu beschaffen. Und er machte die Erfahrung, dass Menschen, die am wenigsten haben, am meisten helfen. Ein Grundsatz seines Vaters war laut Joey Kelly: "Gib mehr als du nimmst." Im Mai 2019 war Joey Kelly übrigens in Mainz für Energetix beim Gutenberg-Marathon am Start. Energetix konnte damals - auch dank Joey Kelly - 6000 Euro an die Hugo Tempelmann Stiftung für bedürftige Kinder in Südafrika stiften. Und Kelly läuft weiter. Sein nächstes Ziel ist, von München nach Venedig zu laufen.