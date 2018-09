Haigerloch Jeder schöne Traum muss einmal enden

Haigerloch. "Es war erfüllend, über sechs Jahre das Alraune-Privatmuseum zu betreiben", teilten die Sieberts gestern Abend unserer Zeitung in einer Presseerklärung mit und sorgten damit für eine echte Überraschung.

2012 haben die beiden das Haus der großen Haigerlocher Baumeisters Christian Großbayer (1718 bis 1782) in der Haigerlocher Unterstadt erworben und es ein Jahr später mit der Ausstellung "Alraunes wundersame Metzgerei" als Sonn- und Feiertagsmuseum eröffnet. Damals kam die Öffentlichkeit erstmals in Kontakt mit den skurrilen Figuren und Textilkreationen von Stefanie "Alraune" Siebert.

Kurz danach haben sich die Sieberts vom Großbayerhaus wieder getrennt und das historische ehemalige Gasthaus "Schwanen" am Marktplatz erworben. Fünf weitere Ausstellungen haben sie an diesem neuen und wesentlich geräumigeren Schauplatz kreiert. Zuerst gab es dort "Kunstmenschen im Hotel" (2014), dann "Sieben Hochzeiten und ein Mord" (2015), dann "Alraunes wundersames Sanatorium" (2016), dann die "Seniorenresidenz Eyachfrieden" (2017) und aktuell die Ausstellung "Alraunes Gefühl für Wurst", mit der sich in gewisser Weise der Kreis zur allerersten Ausstellung schließt.