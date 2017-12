Haigerloch Interesse der Bürger ausloten

Haigerloch-Trillfingen. Eine Bürgergenossenschaft könnte sich mit der Sanierung von alten, abgewirtschaftete Gebäude im Ort beschäftigten. Auch der Abriss alter Gebäude und die Neubebauung der dabei frei gewordenen innerörtlichen Flächen wäre denkbar.

Ortsvorsteher Hermann Heim kündigte nun am Mittwoch an, die Öffentlichkeit über das Nachrichtenblatt zu informieren und dabei zu eruieren, ob und in welchem Umfang Interesse an der Gründung einer solchen Genossenschaft besteht.

Thema im Gremium war auch die Entfernung des 120 Jahre alten Kastanienbaumes in der Pommergasse. Ortschaftsrat Ralf Heim zeigte sich erschrocken über die schnelle Vorgehensweise. Die Kastanie, so antwortete Ortsvorsteher Hermann Heim, habe sich laut Anwohnern immer mehr zur Seite geneigt und eine Gefahr für die Öffentlichkeit dargestellt. Auch sei festgestellt worden, dass der Baum in der Mitte faule.