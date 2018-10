Haigerloch In vier Jahren großes Jubiläum

Haigerloch. Vor wenigen Wochen hat sich zudem in Noyal in der Partnerschaftsvereinigung ein neues Vorstandsteam gebildet, das komplett der Reisegruppe angehörte, die jetzt Haigerloch einen Besuch abstattete. Im Evangelischen Gemeindehaus wurden die bretonischen Gäste vom Förderverein "Städtefreundschaft Haigerloch – Noyal" begrüßt und die neue Präsidentin des Noyaler Komitees, Nadine Rioual, überbrachte die Grüße und Einladung der Noyaler Bürgermeisterin Marielle Muret-Beaudoin an die Haigerlocher Bevölkerung, an ihren Amtskollegen Heinrich Götz, an die Gastgeber und das Vorstandsteam des Haigerlocher Fördervereins.

Nadine Rioual betonte, dass bereits in vier Jahren, im Jahr 2022, das 50-jährige Jubiläum der Partnerschaft sei und aus Noyaler Sicht wolle man die jahrzehntelange Städtepartnerschaft weiterhin intensiv beleben und festigen und auch zukünftig mit Aktivitäten ausfüllen. Sie bedankte sich ganz besonders beim Vorstandsteam des Haigerlocher Partnerschaftsvereins für die gute Zusammenarbeit und für die immer wieder neuen Gedanken und Ideen in der Begegnung und überreichte ein Geschenk.

Im Namen des Haigerlocher Fördervereins dankte Sabine Fischer der Reisegruppe für den Besuch in Haigerloch, für das mitgebrachte Geschenk sowie den Kolleginnen und Kollegen des neuen Noyaler Partnerschaftskomitees für deren Engagement im Blick auf die deutsch-französische Freundschaft und Städtepartnerschaft und deren Zukunft.