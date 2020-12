Haigerloch In Owingen sollen Jung und Alt in ein Haus

Doch sowohl Binder als auch Hans Volm, Vorsitzender des Bürgervereins, und Gertrud Teller vom Jugendverein sind der festen Überzeugung, dass das zentral im Ort liegende Gebäude sich ideal für ein Dorfgemeinschaftshaus eignet, in dem Jung und Alt eine Heimat finden. Seine Nutzung könne letztlich zu einer Stärkung des Gemeinwesens führen und der innerörtlichen Entwicklung dienen. Das ist ja das, was man eigentlich immer erreichen will.

Für Senioren und Familien könnte man in dem Haus niederschwellige Angebote zur sozialen Teilhabe machen und die Begegnung zwischen den Generationen fördern. Für die Jugend ist man eh schon seit dem Brand im inzwischen abgerissenen alten Pfarrhaus auf der Suche nach einer passenden Bleibe und hat dabei bis heute kein Durchbruch erzielt. "Nach drei Jahren sind wir so weit wie am Anfang", beschrieb Hans Volm die Situation nüchtern. Der Platz in der Volksbank für die Jugend, so stellte er jedoch auch fest, sei momentan mehr oder weniger im Rohbauzustand. Aber, gab er sich zuversichtlich: "Aus dem Ding ist was zu machen. Das gibt zwar Arbeit, aber wir trauen uns das zu."

Auch Gertrud Teller sieht in der Volksbank eine große Chance. "Wir können dort an das anknüpfen, was wir bereits zwischen 2014 und 2018 aufgebaut haben." Alle brauchbaren Gegenstände aus dem alten Jugendhaus habe man gesichert und eingelagert, so dass sie auch in der Volksbank nutzbar seien. Und wenn man selbst noch Arbeit leisten müsse – umso besser. Auf diese Weise können sich die Jugend viel besser als Gemeinschaft erfahren, als wenn man ihnen was fertig Gebautes hinstelle.

Sieht man von den vorhandenen Parkplätzen einmal ab, gäbe es noch einen weiteren Vorteil: Für "kleines Geld" (Ortsvorsteher Binder) ließe sich im angebauten Lagerraum den Fronmeister und seinen Maschinenpark unterbringen. Auch der Geldautomat der Voba könnt aus Binders Sicht als wichtige Daseinsvorsorge erhalten bleiben.

Wie soll’s nun weitergehen? Am erfolgversprechendsten erscheint es Hans Volm, wenn der Bürgerverein als Käufer der Immobilie auftritt. Die Stadt würde dann die Renovierung des Gebäudes mit rund 150 000 Euro – sie stehen ohnehin für den Aufbau eines Jugendtreffs im Raum – unterstützen und sich später in den Betrieb des Hauses mit der Beteiligung an den Unterhaltskosten einbringen.

Refinanzieren könnte man den Immobilienkauf nach Volms Rechnung mit einer jährlichen Tilgungsrate von 15 000 Euro über zehn Jahre hinweg. Dieses Geld ließe sich aus Veranstaltungen, Spenden und durch die Vermietung der 110 Quadratmeter großen Wohnung im Obergeschoss erwirtschaften. Und natürlich aus dem immer noch geplanten aber in diesem Jahr leider ausgefallenen Dorffest.

Im Ortschaftsrat waren alle für dieses ehrgeizige Projekt. Und so soll jetzt am nächsten Dienstag im Gemeinderat der Antrag gestellt werden, dass die Stadt den für die Jugend vorgesehenen Zuschuss von 150000 Euro gewährt. Zudem soll sie – falls es notwendig ist – die Bürgschaft für den Erwerb des Hauses übernehmen und die laufenden Kosten wie in allen anderen Jugendräumen tragen.