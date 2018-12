Haigerloch In Owingen geht ein ziemlich bewegtes Jahr zu Ende

Zur Zukunft der katholischen Bücherei informierte er, dass man den alten Kindergarten ursprünglich habe abreißen lassen wollen, da dieser aber denkmalgeschützt sei und man ihn erhalten müsse, soll er nun umgestaltet werden. Für die Unterbringung der Bücherei solle der alte Saal des Kindergartens saniert werden.

Wenn alles klappt, so Volm weiter, soll das Projekt in etwa drei Jahren realisiert sein. In der Zwischenzeit ziehe die Bücherei ins Stettener Pfarrhaus um. Das alte Pfarrhaus in Owingen solle innerhalb des nächsten Jahres abgerissen werden.

Pfarrer Dieter Mayer bedankte sich bei Gisela Volm für die jahrelange Leitung des Seniorenwerks Owingen und ebenso bei den anderen verantwortlichen Damen des Seniorenwerks.

Unter den Gästen weilten auch Richard Schuhmacher als Vertreter der politischen Gemeinde und Pater Franz Pfaff von den Weißen Vätern. Er hatte die beliebten Abrisskalender mitgebracht.