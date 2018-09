Haigerloch. Ein Unbekannter hat über das Wochenende nach Polizeiangaben mit einem schweren Flusskieselstein die Doppelverglasung eines Klassenzimmers in der Eyachtalschule zertrümmert. Dabei richtete der Unbekannte einen Schaden in Höhe von zirka 500 Euro an. Der örtliche Polizeiposten ermittelt.