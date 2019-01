Haigerloch In fünf Jahren hat sich viel entwickelt

Zu den fünf Arbeitsgruppen hat sich die Altersabteilung der Feuerwehr Bad Imnau im Jahre 2014 dazugesellt, sozusagen als "Quereinsteiger". Sie hat sich speziell um den 40 Jahre alten Eichhörnchenweg und die Denkmale, die an diesem Weg liegen (Binder-Madonna, Kotz-Denkmal) gekümmert.

Die Gruppe "Öffentliche Straßen und Plätze" hat derweil die Wassertretanlage, die Sitzbänke, die Fußgängerbrücke und die Grillstelle im Laibetal erneuert. Vier Albliegen wurden zudem im Laibetal, im Kurpark, bei der Schutzhütte Laibetalblick und auf der Sonnenhalde installiert.

Auch das Wandern im Eyachtal wurde mit Blick auf Tagestouristen neu entdeckt und vermarktet. Zwei schmucke Wanderprospekte mit unterschiedlich langen Tourenvorschlägen rund um Bad Imnau wurden dafür konzipiert. Sie können kostenlos aus Boxen entnommen werden, die man bei den Wandertafeln auf den ausgeschilderten Parkplätzen installiert hat.

Gleichzeitig haben sich in den vergangenen fünf Jahren mehrere neue Veranstaltungen recht erfolgreich etabliert. Zu den üblichen Veranstaltungen der zwölf örtlichen Vereine und Organisationen sind Dinge wie die Dorfweihnacht, ein Open Air und ein Heimat- und Weinfest (alle im öffentlichen Teil des Kurparks) dazugekommen. Ergänzt wird dieses bunte Angebot durch die Maiandacht bei der Binder-Madonna mit anschließender Hockete und der jetzt zu Lichtmess im Februar wieder anstehenden Fackelwanderung zu dieser Madonna.

Kunsthandwerkermarkt und Kulturherbst

Dazu gesellen sich schon zwei große Kunsthandwerkermärkte und die 2018 an vier Terminen veranstalteten etwas kleineren Flohmärkte. Im gerade abgelaufenen Jahr gab es nach längerer Pause zudem im Wasserspeicher der Imnauer Mineralquellen auch wieder eine Kulturveranstaltung, nämlich den dreiteiligen Imnauer Kulturherbst. Besonders diese Kulturveranstaltungen sind unter tatkräftiger Mithilfe von Margrit Damm, Betreiberin des Cafés Theresia, entstanden.

Bei ihr, aber auch in dem Dezember 2017 als Café- und Weinstube wiedereröffneten Gasthaus Adler sind weitere Veranstaltungen wie zum Beispiel eine Benefiz-Feuerzangenbowle, Vorträge, gemeinsames Singen oder Workshops dazugekommen.

Die Bad Imnauer Ortschaftsverwaltung unterstützt diese vielseitigen Bemühungen nach Kräften und stellt den Helfern bei den Arbeitseinsätzen oft das Material und Getränke zur Verfügung. Alle zwei Jahre steigt außerdem ein Helferfest für die ehrenamtlich Tätigen in den Arbeitsgruppen, welches die Ortschaftsverwaltung organisiert.

In Bad Imnau ist also durch dieses gute Miteinander eine Aufbruchsstimmung entstanden und Ortsvorsteher Robert Wenz ist zuversichtlich, dass sie auch weiterhin Bestand hat. Die Alterswehr, so erklärt er unserer Zeitung, habe bereits ein Projekt für 2019 in petto. Welches, das werde sie bei der Zusammenkunft am nächsten Mittwoch sagen. Ein anderes Projekt 2019 ist auch schon fix: Das Aufstellen eines Ruhebänkles an der Sonnenhalde. Wenz hofft auf rege Teilnahme an diesem Treffen und darauf, dass ein paar Neue dazustoßen, die ihr ehrenamtliches Engagement zum Wohle Bad Imnaus einbringen wollen.