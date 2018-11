Haigerloch In der Flecka-Fasnet gibt es Veränderungen

Nachdem schon seit einigen Jahren am Fasnetsamstag kein Bunter Abend mehr stattgefunden hat, soll diese traditionelle Veranstaltung in der Glückaufhalle auf vielfachen Wunsch wiederbelebt werden. Es haben sich auch einige Stettener dazu bereit erklärt, sich am Programm zu beteiligen. Erstmals hat der Salzschlecker-Vorstand für den Bunten Abend eine Live-Band verpflichtet. "Alles Roger" sorgt für Tanz und Stimmung.

Für den Fasnetsonntag wünschten sich die Stettener in der Umfrage eine Flecka-Fasnet, wie sie in früheren Jahren gefeiert wurde. Deshalb bleibt diesmal nach dem traditionellen Umzug die Glückaufhalle geschlossen, stattdessen sollen im Dorfzentrum rund ums frühere Gasthaus Engel verschiedene Garagen und kleinere Zelte, öffnen und Zuschauer und Narren bewirten. Die Salzschlecker hoffen hierbei auf die Teilnahme vieler Stettener Gruppen, so wie es in den vergangenen Jahren war.

Die Vorstandschaft würde sich auch über neue aktive Mitglieder bei den Salzschlecker oder Essenträgerinnen freuen. Auch Trommler und Fanfarenbläser werden im Fanfarenzug dringend gesucht. Die Proben finden jeweils montags in der Zunftstube statt. Wer Interesse hat, kann jederzeit in der Zunftstube bei den Proben vorbeischauen. Auch auswärtige Interessenten sind willkommen.

Doch schon an diesem Wochenende steht den Salzschleckern, aber auch ihren närrischen Kollegen aus Bad Imnau ein bedeutendes Ereignis ins Haus. Der Freundschaftsring Neckar-Gäu mit seinen 26 Mitgliedszünften feiert unter seinem derzeitigen Präsidenten Thomas Fischer aus Salzstetten nämlich am Samstag, 10. November, und am Sonntag, 11. November, sein 50-jähriges Jubiläum mit einer Masken- und Häsausstellung in der Hohenberghalle in Horb. Daran beteiligen sich auch die Stettener und Bad Imnauer Narren mit Ständen, an denen sie ihre Fasnet präsentieren. Die Masken- und Häsausstellung ist am Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr für das Publikum geöffnet. Der Fanfarenzug Stetten bereichert das Programm am Sonntag ab 15 Uhr. Für Bewirtung in der Hohenberghalle ist gesorgt. Nach dem Abbau in Horb werden die Salzschlecker am Sonntag ab 19.61 Uhr vor der Zunftstube die örtliche Fasnet mit Fanfaren und Trommelklängen einläuten.