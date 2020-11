Haigerloch In der Dunkelheit Traktor zu spät gesehen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW unter den Anhänger geschoben. Der Mercedesfahrer zog sich hierbei Verletzungen zu, konnte seinen PKW aber mit Unterstützung von Ersthelfern verlassen. Der mitalarmierte Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik in der Umgebung.

Der 58-Jährige Fahrer des Traktors wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An dem Mercedes entstand nach Polizeiangaben Schaden von etwa 15 000 Euro, am Anhänger Schaden von rund 5000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B 463 in diesem Bereich gesperrt.