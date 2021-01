Haigerloch In Auszeichung fließt auch das Urteil der Beschäftigten ein

Haigerloch. Im Rahmen des Zertifizierungsprogramms "Great Place to Work® Certified" als attraktiver Arbeitgeber 2021 ausgezeichnet. Grundlage der Zertifizierung ist unter anderem die anonyme Beurteilung durch die eigenen Mitarbeiter. Theben hat sich in diesem international bewährten Zertifizierungsprozess dem Urteil der Mitarbeitenden gestellt und wurde für seine erlebte Arbeitgeber-Attraktivität zertifiziert. Die Auszeichnung steht für eine glaubwürdige, faire Führung und die aktive Förderung der Mitarbeitenden. Respekt, Vertrauen, Stolz und Teamgeist sind in hohem Maße Teil der Unternehmenskultur.