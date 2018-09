Haigerloch Imnauer Rat muss sich erst noch eingewöhnen

Haigerloch-Bad Imnau. Dabei nahm die Friedhofsplanung einen größeren Raum auf der Tagesordnung ein. Weil man dringend Platz für Einzel- und Doppelrasengräber, benötigt hatten die Ortschaftsräte Hubert Pfister und Anita Pabst, mögliche Lösungsvorschläge erarbeitet. Die Grundlage für ihre Planung liefert die Altersstruktur der Bad Imnauer Bevölkerung; unter den 585 Einwohnern gibt es derzeit 170 Bürger im Alter von über 70 Jahren. Ziel der Projektgruppe ist es, den 1965 vergrößerten Friedhof an der L 360 dem aktuellen Bedarf und an neuen Bestattungsformen anzupassen, so dass bis Mitte nächstes Jahres ein fertiges Konzept vorliegt und dem Gemeinderat vorgestellt werden kann. Dazu soll im vierten Quartal noch ein professioneller Landschaftsplaner in die bisherigen Ausarbeitungen eingebunden werden.

Der Aufbau einer Stromversorgung für den Kurpark soll demnächst startet, wie Ortsvorsteher Wenz bekannt gab. Der Anschluss soll rechtzeitig zur vierten Dorfweihnacht am Samstag vor dem ersten Advent fertig sein. Der Gemeinderat hat hierfür einen Zuschuss von 2500 Euro genehmigt. Mehrkosten übernehmen die Arbeitsgruppen, welche sich im November treffen wollen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Unter dem Punkt Bekanntgaben informierte Wenz, dass die Wassertretanlage im Laibetal am Wochenende winterfest gemacht wird. Im Bürgerzentrum sind noch Restarbeiten fällig, zudem werden noch Möbel wie Kleiderständer, Schränke oder Sideboards geliefert.