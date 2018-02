"Zirkus Schantelli" lautet das Motto beim bunten Umzug der Trillfinger Vereine und Gruppen am Fasnetsmontag. Zum Clown machte sich die Freiwillige Feuerwehr. Der Gesangverein Eintracht galoppierte als Zebras mit Dompteur durch das Publikum. Mit aus dem Hut gezauberten Kaninchen begeisterte der Radfahrverein Germania. Alle Hand voll zu tun hatte der Dompteur der Tigergruppe aus dem wild gewordenen Schützenverein. Der TSV punktete als Popcorn-Verkäufer. Als Pantomimen-Clowns gab sich das Jugendhaus. Als Leoparden-Ladys präsentierte sich das Zickzack-Zigeunerpack oder politisch korrekt ausgedrückt: das Zickzack-ethnische-Minderheiten-Pack. In schwarz-weiß, als Pierrots, zeigten sich die Trinkerfreunde. Und der Ausschuss vom Narrenverein trug den noblen Frack und Zylinder eines Zirkusdirektors. Traditionell allen voran trompetete eine beeindruckende Elefantenherde der Bauernkapelle. Zweimal zog die bunte Fasnetsschlange mit Motivwagen vor viel Publikum über den Trillfinger Dorfplatz, um anschließend in der Mehrzweckhalle Fasnet zu feiern. Foto: Lenski