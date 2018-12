Haigerloch Im Wiesengrund entsteht erstes Haus

Die Planung eines Radweges durchs Eyachtal läuft noch sehr zäh, so Ortsvorsteher Wenz’ Eindruck nach entsprechenden Informationen von Mühringer Seite. Am 21. Oktober habe laut ihm ein Gespräch mit dem Büro Gfrörer stattgefunden und es seinen weitere erforderliche Planungsleistungen besprochen worden. Die Kosten würden derzeit auf 70 000 Euro geschätzt. Die planungsverantwortliche Stadt Horb, so Wenz, werde jetzt mit dem Land verhandeln, inwieweit dieses ergänzende Vermessungsarbeiten übernehme. Ansonsten müssten die Planungsmehrkosten auf die einzelnen Gemarkungen aufgeteilt werden.

Die Bad Imnauer Wanderprospekte werden wieder auf der demnächst anstehenden Tourismusmesse CMT in Stuttgart vom Haigerlocher Kulturamt auf dem Zollernalbstand ausgelegt. Am Samstag, 2. Februar, findet dann die dritte Lichtmess-Fackelwanderung auf dem Eichhörnchenweg zur Madonna statt. Treffpunkt dazu ist um 17 Uhr im Bürgerhof beim Bürgerzentrum. Der Abmarsch erfolgt um 18 Uhr und ab 20 Uhr ist eine Lichtmessvesper im großen Bürgersaal.

Zum Schluss der Sitzung sprach Ortsvorsteher Robert Wenz viele Dankesworte an den Ortschaftsrat für die konstruktive und harmonische Zusammenarbeit in 2018 zum Wohle der Imnauer Bürger, Vereine, Organisationen und Einrichtungen aus. Höhepunkt war aus seiner Sicht der Bezug des neuen Bürgerzentrums. Für das Wahljahr gab er seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich die Mehrzahl der Räte zur Wiederwahl stellt und wünschte ihnen ein erfolgreiches und vor allem gesundes Neues Jahr 2019.