Haigerloch Im Wald gibt es viel zu entdecken

Haigerloch-Trillfingen. Dieses Jahr ist das Aufkommen von Blütenstaub besonders groß, das war auch beim Treffpunkt am Sitz der Weisheit nicht zu übersehen. Schuld daran ist aber nicht der goldgelber Raps der angrenzenden Felder, sondern die Fichtenpollen, erklärt Bauer. Die Nadelbäume blühen gerade so stark, wie lange nicht mehr. Trockene Sommer respektive der Klimawandel seien mit Grund dafür, aber auch zu viel Dünger.

Bevor es in den Wald geht informiert Bauer detailliert zum Thema "Zecken", die er gleich im Schauglas mitgebracht hat. Auch ein Haselhuhn hat Bauer dabei. Das präparierte Raufußhuhn sorgt bei den Kindern für große Augen.

Dann geht es los, vorbei an jungen Laubbäumen, die sich im Schatten alter Nadelbäume zum Licht hoch drängen, zur Lettengrube. "Hier stehen wir auf Fischen", sagt der Förster. Muschelkalk, der aus Ablagerungen des Meeres besteht, Trigonodusdolomit und Lettenkeuper bilden die Grundlage des relativ guten Waldbodens, der einst zum größten Teil Ackerboden war. Angelegt wurde der Wald damals, weil man Bau- und Brennholz benötigte, erzählt Bauer. Dass es so gut wie keine fließenden Gewässer in Trillfingen gibt, das liegt an der Bodenbeschaffenheit, die das Wasser nach unten versickern lässt. Sie ist auch für viele Dolinen, trichterförmige Senken, im Wald verantwortlich, informiert der Förster.