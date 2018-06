Haigerloch Im Vereinsleben seiner Heimatgemeinde stark engagiert

Heinz Higi wurde am 21. Januar 1940 als Sohn von Kaspar und Genovefa Higi in Trillfingen geboren. So wie seine spätere Ehefrau Martha (geborene Haug) hatte er den Vater nie kennengelernt, denn ihre beiden Väter waren unter den Todesopfern des Zweiten Weltkrieges.

Er wuchs mit seinem vor ein paar Jahren verstorbenen Bruder Jakob in Trillfingen auf und erlernte nach dem Besuch der Volksschule ab 1954 den Beruf des Zimmermanns. Danach arbeitete Heinz Higi bei verschiedenen Baufirmen und kam 1969 schließlich zur damaligen Energieversorgung Schwaben (EVS) nach Hechingen, wo er als Freileitungsmonteur bei Wind- und Wetter draußen war.

1998, nachdem er zuvor fünf Jahre lang das EVS-Materiallager betreut hatte, trat er in den Vorruhestand. Vier längst erwachsene Kinder hat das Ehepaar, das 1964 in das Eigenheim in "Hinter Gärten" zog. Tochter Rosemarie ist in Haigerloch verheiratet, Tochter Karin in Wachendorf, Tochter Gisela in Trillfingen, auch Sohn Alexander lebt in Trillfingen. Mit den Kindern trauern zudem acht Enkel und ein Urenkel.