Haigerloch Im schönen Donautal die Natur genossen

Ausgangspunkt der Wanderung war für die 27 Teilnehmer der Kolpingsfamilie Gruol, die im Jahre 2007 für den Erhalt und die Einigung Europas eingeweihte Kapelle auf dem Gnadenweiler, welche zur Gemeinde Bärenthal gehört. Vor und in der Kapelle und an verschiedenen Wege-Stationen wurde innegehalten, gesungen und gebetet, Impulse und Geschichten vorgetragen und Gottes Schöpfung bewundert.

Alle Pilger genossen die Sonne und die Wärme, die frische Luft, den weichen Waldboden und freuten sich an der unberührten, herrlichen blühenden Natur. Über einen Wiesenweg, vorbei am Denkmal für Edith Stein –­ Papst Johannes Paul II. hatte sie 1999 zur Patronin Europas erklärt – gelangte man zum Neugotischen Kreuz, wo die Kolpingsfamilie um den Frieden in der Welt bat.

Der Weg führte dann weiter zum Kreuzfelsen, wo man auf der Aussichtsplattform den fantastischen Blick über die Gemeinde Bärenthal und das Bäratal genoss. Weitere Ziele waren das Kloster Beuron. In der Gnadenkapelle der Klosterkirche beschloss man den Tag mit einem Marienlied.