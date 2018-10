Haigerloch Im November gibt’s ein Gespräch mit dem Abfallwirtschaftsamt

Genau solche Fragen und einige technische Dinge mehr sollte das darauf eingeleitete behördliche Verfahren klären. Von dessen Stand hat man aber fast nichts mitbekommen. Erst im März dieses Jahres informierte dann Bürgermeister Heinrich Götz den Gemeinderat, dass es unterschiedliche Auffassungen über das Verfüllungskonzept der Strabag/DrP gebe.

Nach Götz damaligen Aussagen gab sich das Abfallwirtschaftsamt des Landkreises nicht mit den Strabag-Plänen zufrieden, am Ende der Verfüllung auf den Haufen einen mehrere Meter dicke mineralische und wasserundurchlässige Schicht als Abdichtung draufzusetzen und darauf dann eine Fotovoltaik-Anlage zu bauen. Bei dieser Vorgehensweise wäre ein so genanntes "technisches Bauwerk" entstanden. Das Landratsamt, so erklärte es damals der Haigerlocher Bürgermeister, fordere aber, dass "on top" auf die Verfüllung ein zwei bis drei Meter starker und durchwurzelungsfähiger Boden komme – eine Rekultivierung also. Dies sei aber weder im Interesse der Stadt noch von Strabag/DrP.

So weit der Stand der Dinge: Nun soll es aber doch weitergehen. Bürgermeister Heinrich berichtete am Dienstag im Gemeinderat, dass der Pächter ein neues Konzept ausgearbeitet habe und die Fachbehörden bereits informiert seien. Nun soll es Ende November ein neues Gespräch geben, von dem Götz hofft, "dass es hoffentlich konstruktiv ist und wir mit dem Antrag weiterkommen."

Aus seiner Sicht gehe es darum, die Behörden davon zu überzeugen, dass ein technisches Bauwerk gar nicht so sehr aus der Welt und eine Fotovoltaik-Anlage angesichts der allseits geforderten Energiewende eine "ideale Sache" sei.

Solche Aussagen lassen sich vielleicht dahingehend interpretieren, dass Strabag trotz des neuen Konzeptes von seinen bisherigen Plänen möglicherweise gar nicht so sehr abweicht.