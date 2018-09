Haigerloch Im Moped-Sattel und auf Schusters Rappen

Mit 13 Motorrädern und 23 Teilnehmern ging die Fahrt durch das Donautal in Richtung Weingarten und Wangen im Allgäu nach Damüls. Nachdem die Zimmer im Hotel bezogen waren, trafen sich alle Teilnehmer zum Abendessen und gemütlichen Beisammensein.

Am nächsten Tag stand eine Wanderung rund um die Mittagsspitze, den 2095 Meter hohen Hauptgipfel der Damülser Berge, auf dem Programm.

Am dritten Tag hieß es dann schon wieder Abschied nehmen. Bei strahlendem Sonnenschein wurde noch eine Motorradtour über Warth, durch das Lechtal und das Namlosertal, vorbei an Kempten gefahren, bevor die Heimreise angetreten wurde. Den Abschluss der Ausfahrt bildete ein Abendessen der Bikerfreunde in der "Grünen Au" in Bergfelden.