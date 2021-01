Haigerloch Im Gewerbegebiet Madertal tut sich was

Weil für die Post/DHL Elektromobilität ein wichtiges Zukunftsthema ist, wird auch diesem Aspekt auf dem Gelände Rechnung getragen. Es sollen dort Ladestationen gebaut werden, an denen die Akkus der Fahrzeuge –­ Herstellers ist das Unternehmen Streetscooter – über Nacht aufgeladen werden können.

Der Fahrzeughersteller Streetscooter wurde 2010 gegründet und 2014 von der Deutschen Post übernommen, ist also seit sechs Jahren ein 100-prozentiges Tochterunternehmen. Die Nutzfahrzeuge wurden in den vergangenen Jahren immer weiter entwickelt und es gibt sie in verschiedenen Größen mit unterschiedlichen Nutzlasten.

Mit diesem Neubau will die Deutsche Post/DHL ihr Tätigkeitsfeld auf Nachbarkommunen ausdehnen, denn die gelben Fahrzeuge werden vom neuen Standort im Madertal aus nicht nur in der Kernstadt und deren acht Ortsteilen unterwegs sein, sondern laut der Post-Pressestelle in Stuttgart auch Brief und Pakete in die Postleitzahlengebiete 72181 und 72186 zustellen. Dahinter verbergen sich die Gemeinde Starzach mit ihren Teilorten Börstingen und Sulzau) im Neckartal, sowie Felldorf, Bierlingen und Wachendorf und die Gemeinde Empfingen mit ihren Teilorten Wiesenstetten und Dommelsberg. Nach weiteren Angaben der Post-Pressestelle sollen an dem neuen Standort im Gewerbegebiet Madertal künftig 17 Mitarbeiter tätig sein.

Damit sind die Tage der Post im Städtle auf absehbare Zeit gezählt, was möglicherweise beim einen oder anderen für Aufatmen sorgen wird. Denn immer wieder gab es Klagen wegen Behinderungen, wenn ein Lieferfahrzeuge auf der engen Oberstadtstraße halten und ausladen musste. Der eine oder andere Nachbar klagte auch über nächtliche Ruhestörungen, denn das Postgeschäft beginnt natürlich zeitig am Tag.