Haigerloch Im Frühjahr 2018 Antrittskonzert mit neuem Dirigenten

Riethmüller durfte bereits bei der Zugabe, dem "Radetzky-Marsch" den Taktstock übernehmen und das Blasorchesters dirigieren. Stefan Riethmüller ist 34 Jahre alt, kommt aus Rottenburg und ist von Beruf Instrumentallehrer an der Jugendmusikschule in Hechingen. Außerdem fungiert er als Musiklehrer an der Gemeinschaftsschule in Ammerbuch.

Zusätzlich zur Musikkapelle Owingen leitet er als Dirigent das Jugendorchester in Gült­stein, einem Stadtteil von Herrenberg. Er hat in Würzburg Posaune studiert und drei Jahre lang in der Nähe der fränkischen Stadt auch die "Opferbaumer Musikanten" geleitet. Als er früher in der Stadtkapelle Rottenburg aktiv war, hat er dort die Posaune gespielt.

Aktuell nimmt der neue Dirigent der Owinger Musikkapelle Dirigentenunterricht beim Burladinger Musik-schullehrer Thomas Wunder. Im Frühjahr 2018 soll es für Riethmüller ein Antrittskonzert mit der neuen Kapelle geben, ein genaues Datum dafür steht aber noch nicht fest.