Haigerloch Hoher Schaden nach Kollision mit Fuchs

Der 29-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei gegen 22.40 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Owingen, als ein Fuchs rund 500 Meter nach der Abfahrt nach Gruol die Bundesstraße überquerte. Der Fahrer erschrak, zog das Auto nach rechts und fuhr auf die Leitplanke. Wie auf einer Schiene glitt der VW an der Planke entlang etwa 70 Meter weiter, bevor der Wagen eine Böschung hinunterrollte und an einem Fischteich zum Stehen kam – vorne rechts stand das Auto bereits im Wasser.

Laut Polizei blieb der Fahrer unverletzt, der VW wurde schwer beschädigt. Betriebsstoffe liefen aus, ein Teil davon in den Fischteich. Die Feuerwehr sicherte das Auto, sperrte den Zu- und Ablauf des Gewässers und entfernte den Ölteppich auf dem Wasser. Ob der Fischbestand geschädigt wurde, ist bislang unklar.

An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 25 000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden an der Leitplanke schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro.