Haigerloch "Hofcafé" in der Gärtnerei Fechter

Haigerloch-Hart. Bei der Ortschaftsratssitzung am Montag in Hart gab Ortsvorsteher Thomas Bieger bekannt, dass in der nächsten Gemeinderatsitzung die letzten Vergaben für die Halle beraten und an die jeweils günstigsten Bieter vergeben würden. Die Kostenvoranschläge würden, wie vorgesehen, eingehalten.

Ebenfalls in der nächsten Sitzung des Gemeinderates werden die Arbeiten zur Renaturierung des Grubbenbachs vergeben. Diese Maßnahme wird mit 139 900 Euro bezuschusst. Mit rund 21 000 Euro enthalten wäre die Brunneneinspeisung, teilte Bieger mit. Instand gesetzt wurde ein defekter Laternenmast an der Feuerwehrgarage. Weiterhin wurden die meisten zur Pflege angemeldeten Feldgehölze vom Bauhof geschnitten.

Gestaltung der Mitfahrbänkle