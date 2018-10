Haigerloch Hoch zu Ross durch Felder und Fluren

In Deutschland darf Wild schon lange nicht mehr vom Sattel eines Pferdes aus geschossen oder zu Tode gehetzt werden. Stattdessen symbolisiert der an die Schulter eines Reiters angeheftete Fuchsschwanz die imaginäre Beute. Ihm muss die Jagdgesellschaft beim Schlussgalopp hinterherreiten. Wer dem "Fuchs" am nächsten kommt, ist der Sieger.

Zuschauer können dem Reiterfeld im Auto folgen

Treffpunkt ist um 13 Uhr am Hagastall in Weildorf. Um 13.30 Uhr ist Jagdauftakt. Dabei geht es etwa 20 Kilometer weit über Stoppelfelder, Fluren und durch herbstliche Wälder. Die Strecke beinhaltetet Wasserdurchgänge und circa 18 feste Hindernisse mit einer Höhe bis zu etwa 90 Zentimetern. Geritten wird in zwei Feldern, einem springenden und einem nichtspringenden Feld. Die Jagd wird musikalisch von den Jagdhornbläsern des Hegerings Haigerloch begleitet.