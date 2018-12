Haigerloch Hier Baumgräber, dort Stelen

Aber es gibt auch noch andere Bedürfnisse zu befriedigen. Harts Ortsvorsteher Thomas Bieger zum Beispiel trug den Wunsch seines Ortschaftsrates nach einer Urnenstelenanlage vor – so wie sie bereits auf den Friedhöfen in Stetten und Haigerloch existiert. Stettens Ortsvorsteher Konrad Wiget wiederum bat darum, die Urnenstelenanlage in Stetten zu erweitern, weil sie "bereits jetzt zu 50 Prozent belegt ist"

Entscheidungen wurden am Dienstag indes nicht getroffen. Bürgermeister Heinrich Götz bot an, mit den Ortsvorstehern Rundgänge über die neun örtlichen Friedhöfe zu machen, um sich ein Bild von der jeweiligen Situation vor Ort zu verschaffen.