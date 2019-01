Haigerloch Hellstern schießt die SG zum Turniersieg

Das Spiel um Platz drei wurde mit 3:0 für den FC Hechingen gewertet, weil der SV Anadolu Reutlingen nicht mehr antreten wollte. Der Grund. In ihrem Halbfinale hatten die Reutlinger mit 3:2 gegen die SG Weildorf/Bittelbronn geführt, dann kassierte ihr Goalgetter Harun Abdullah Güney eine Zeitstrafe, und die nutzte die SG zu zwei weiteren Treffern. 14 Sekunden vor dem Ende taten die Reutlinger Anhänger ihren Unmut auf dem Spielfeld kund. "Wir mussten das Spiel dann leider abbrechen und haben es mit 4:3 für Weildorf/Bittelbronn gewertet", sagt Turnierleiter Hasan Cümen. "Bis auf diese Sache war es wirklich wieder ein tolles Turnier, und die SG Weildorf/Bittelbronn war ein würdiger Sieger", so Cümen weiter.

Tatsächlich drückte der A-Ligist, der mit Alexander Esslinger (12 Treffer) den besten Torschützen des Turniers in seinen Reihen hatte, dem Wettbewerb schon in der Vorrunde seinen Stempel auf, setzte sich in der Gruppe B sicher den FC Burladingen (3:0) und den FV Rot-Weiß Ebingen (5:0) durch und zog nach einem 3:2 im entscheidenden Spiel um den Sieg in der Gruppe B gegen die Spvgg Truchtelfingen mit der optimalen Ausbeute von 9 Punkten ins Achtelfinale ein. Die zweite der 16 Mannschaften, die am Sonntag in der Haigerlocher Witthauhalle in den Kampf um den DEVK-Cup getreten waren, die ebenfalls ohne Punktverlust die Endrunde erreichte, war der SV Anadolu Reutlingen in Gruppe D. Der FC Winterlingen zog ebenfalls ins Achtelfinale ein, für den FSV Zepfenhan und den TSV Frommern war nach der Vorrunde Schluss.

In Gruppe A kamen der FC Hechingen als Gruppensieger und der FV Bisingen als Zweiter weiter. Endstation war für die SGM FV Meßstetten/SV Tieringen und die Spvgg Mössingen II. Ganz eng ging es in Gruppe C zu. Der SGM Spfr. Sickingen/FC Hechingen II reichten fünf Punkte zum Gruppensieg vor dem SV Dotternhausen II (4). Gastgeber Pamukkale Haigerloch musste mit zwei Punkten ebenso die Segel streichen, wie der TGV Entringen.