Haigerloch Harter Heimatbuch: Stadt übernimmt Vorfinanzierung

So wie das bei den Heimatbüchern in anderen Haigerlocher Stadtteilen praktiziert wurde, soll die Stadt auch in Hart Anschubhilfe geben, in dem sie den Satz und Druck des Werkes vorfinanziert. Die Ortschaftsverwaltung Hart soll sich im Gegenzug bemühen, möglichst viele Vorbestellungen zu erhalten. Vertrieben werden könnte es über das städtische Kulturamt und die Ortschaftsverwaltungen.