Haigerloch Hallensanierung bremst die Narretei

Haigerloch-Hart. Schon 2017 kochte die Fasnet in Hart auf etwas kleinerer Flamme als sonst. Nachdem in Sommer 2018 die Turn- und Festhalle fast komplett abgerissen und danach neu aufgebaut wurde, müssen die Mitglieder vom Narrenverein, sowie die örtliche Bevölkerung 2019 noch kürzer treten als bei Fasnet im Jahr davor.

Die Umbaumaßnahmen an der örtlichen Festhalle sind derzeit im vollen Gange, daher gibt es in diesem Jahr nur zwei kleinere Veranstaltungen. Dies ist das traditionelle Scherenschleifen der ersten Mannschaft vom örtlichen Sportverein am Samstag, 9. Februar. Hierbei wird abends mit Unterstützung von Narrenverein und zu Fasnetmusik des Musikvereins der Narrenbaum gestellt Der Ausklang findet dann am Fasnetsdienstag, 5. März, abends im Sportheim statt mit abschließender Fasnetspredigt und Fasnetsverbrennen.

Nächstes Jahr soll es dann umso mehr rund gehen in der Harter Fasnet. Der örtliche Narrenverein, der dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum hat, dieses aber aufgrund der Hallensanierung nicht feiern kann, plant vom 24. bis 26. Januar 2020 seinen elften Geburtstag mit einer dreitägigen Veranstaltung zu feiern.