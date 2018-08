Haigerloch Haigerlocher Yacht-Club lädt zum Spaß mit Floß und Tretboot ein

So hat eine Gruppe Unterstadtbewohner den "Yacht Club Haigerloch" gegründet und im Laufe des Sommers ein stabiles Floß gebaut. Es gab schon einmal so ein Floß an der Eyach, das aber beim letzten Hochwasser zerstört wurde. Sogar ein Tretboot wurde organisiert, und die Unterstädter trafen sich in diesem Jahrhundertsommer immer wieder an der Eyach.

Nachdem nun ein paar bürokratische Klippen umschifft und gefährliche Untiefen gemieden wurden, lud der Yachtclub am Samstag zum ungezwungenen Fest an der Eyachaue unter dem Motto "Komm, wir setzen uns zusammen und haben Spaß" ein. Anwohner mähten extra die Wiesen und schnitten Gestrüpp zurück, eine kleine Hütte wurde vorsichtshalber auch aufgebaut, was sich als weise Maßnahme erwies.

Das Wetter war dem Vorhaben ja nicht hold, aber dennoch fanden sich ab dem Nachmittag etliche Gäste, sowohl Alteingesessene als auch Zugezogene und ihre Gäste, an der Eyach ein, wo sie unter einer schützenden Plane gemütlich bei Gegrilltem und Getränken beisammen saßen. Denn so viele Gelegenheiten, zwanglos auch mal die neuen Nachbarn kennen zu lernen, gibt es schließlich nicht. Und die Eyachaue hatte Gelegenheit, ihre "Verweilqualität" unter Beweis zu stellen.